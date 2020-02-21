Житель Ставропольского района фиктивно прописал в своем доме 49 человек

Житель одного из сел Ставропольского района стал фигурантом уголовного дела по подозрению в фиктивной регистрации в принадлежащем ему доме 49 человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 48-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, регистрировал по месту пребывания граждан РФ. При этом, помещение фактически было непригодно для жилья и предоставлять жилплощадь в нем подозреваемый не намеревался. Во время беседы с полицейскими он пояснил, что был предупрежден об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно оказывал данную услугу по просьбе знакомых, а некоторых регистрировал за денежное вознаграждение в размере от 4 до 6 тыс. рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная постановка на учет гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.