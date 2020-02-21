Из "Вива Лэнда" эвакуировали 300 человек из-за срабатывания пожарный сигнализации

В пятницу, 21 февраля, в 9:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации на четвертом этаже в зоне фуд-корта в самарском ТРК "Вива Лэнд", сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным чрезвычайной службы, огнебрцы сразу выехали по указанному адресу по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2". На месте происшествия было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания ТРК было эвакуировано 300 человек.