Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которая прошла 13 февраля, народный артист Российской Федерации Владимир Машков предложил внести в основной закон поправки, запрещающие отчуждение территорий страны.

На заседании Владимир Машков рассказал, что в прошлом году, набирая студентов, он проехал от Калининграда до Владивостока, много общался с жителями. По его словам, у людей есть опасения по поводу территориальной целостности страны.

"Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: "Пока Путин - президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется (прекрасная формулировка!) окно возможностей". Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду", - отметил народный артист России.

В связи с этим Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий Российской Федерации. "Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно", - отрезал он.

Президент поддержал идею Владимира Машкова. "Сама по себе идея мне нравится. Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом", - заявил Владимир Путин.