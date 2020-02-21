Игорю Комарову и главам регионов ПФО показали линейку спецавтомобилей LADA

В пятницу, 21 февраля, в Самарской области в технопарке "Жигулевская долина" состоится заседание Совета ПФО на тему развития массового, детско-юношеского спорта и физкультуры под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В Совете примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также почетные гости: заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, главы субъектов округа, эксперты и выдающиеся спортсмены. Они обменяются опытом по популяризации спорта и развитию спортивной инфраструктуры, а также поделятся лучшими региональными практиками.

Перед началом заседания для гостей провели экскурсию по легендарному тольяттинскому автогиганту. Презент АО АВТОВАЗ Ив Каракатзанис рассказал, что 2020 год - особый для предприятия: исполняется 50 лет с момента выпуска первого автомобиля. Так как АВТОВАЗ служит градообразующим предприятием для Тольятти, флагманским предприятием региона, по поручению Дмитрия Азарова в городе готовят масштабные праздничные мероприятия.

"19 апреля мы отмечаем 50-летний юбилей первого автомобиля ВАЗ-2101, известного как "копейка". Программа этого мероприятия находится под контролем федеральных и региональных властей. Я бы хотел воспользоваться возможностью и от чистого сердца поблагодарить полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернатора Дмитрия Азарова за их личную вовлеченность в эту работу и огромную поддержку, которую они оказывают в подготовке этого мероприятия", - сказал президент компании.

Гостей из ПФО также познакомили с линейкой спецавтомобилей LADA. Эти недорогие и качественные автомобили, полностью учитывающие специфику работы в климатических условиях России, могут быть очень востребованы при формировании госзаданий на закупки в различных отраслях.

Президент предприятия пояснил, что основной объем спецмашин - это различные модификации LADA Largus. Среди них - автомобиль для медслужб на базе штатного кузова. Он оснащен местом для лежачего пациента и двумя сиденьями для медперсонала. По аналогичной схеме производятся медицинские автомобили как на базе LADA Largus, так и на базе LADA 4×4 - именно эти автомобили закупаются для сельской местности в рамках региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Также завод производит автомобили скорой медицинской помощи класса А на базе LADA Largus. Они отличаются увеличенным задним свесом и высотой салона. В машинах предусмотрено место для лежачего пациента и три сиденья для медперсонала, также в салоне есть ниши для размещения оборудования, разъемы для электроснабжения, дополнительная система вентиляции и отопления.

Удлиненным салоном и увеличенной высотой отличается LADA Largus для перевозки пассажиров с инвалидностью. В задней части кузова есть складная аппарель для того, чтобы в салон можно было закатить пассажира прямо на коляске. Для второго пассажира в передней части салона предусмотрено поворотное кресло, а его коляску в сложенном виде можно перевозить за вторым рядом сидений. Данная модификация LADA Largus выпускается в варианте для перевозки как взрослых, так и детей - для этого автомобиль окрашивается в желтый цвет и оснащается оранжевыми маяками. Дмитрий Азаров рассказал коллегам, что в разработке этих моделей участвовало региональное сообщество инвалидов.

Заинтересовал руководителей субъектов ПФО и автомобиль LADA Largus для кинологической службы, который отличается оснащением багажника: там смонтировано два отсека для перевозки животных. Для комфорта служебных собак предусмотрена отдельная климат-система. Производители отметили, что эта модификация машины отлично подходит и для ветеринарной службы.

Ив Каракатзанис обратил внимание гостей на то, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории В, а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытие для грузового транспорта зоны.

"Мы как раз пригласили руководителей регионов посмотреть на машины, потому что потребность в спецавтомобилях велика: крупные программы сейчас реализуются в области и демографии, и медицины - для них спецавтомобили, конечно, нужны и очень важно, что АВТОВАЗ работает в этом направлении и предлагает продукцию", - подчеркнул Игорь Комаров.

Помимо автомобилей на базе LADA Largus, делегации презентованы два пикапа полурамной компоновки на базе LADA Granta и LADA 4×4. В этих моделях установлена задняя рессорная подвеска, позволяющая значительно повысить грузоподъемность автомобиля.

Кроме того, гости посетили производственную линию B0 и провели тест-драйв самых популярных моделей автомобилей.

"Я вообще люблю механику, потому что механика в российских дорогах позволяет войти в пробуксовку, выйти в трудных ситуациях. Автомат не позволяет. Автомат - это паркетная, городская езда. Механика - это здорово. Я получил удовольствие от вождения", - поделился впечатлениями после тест-драйва глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Главы регионов отметили, что автомобили LADA отлично подходят как для реализации государственных программ, так и для личного пользования.