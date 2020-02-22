В Сызрани пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль "Солнечный круг"

25-27 февраля в Сызрани пройдет Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль патриотической песни "Солнечный круг" имени Аркадия Островского, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (6+).

25-26 февраля на базе Детской школы искусств им. А. И. Островского пройдут конкурсные прослушивания по номинациям: "Вокальное исполнительство" (соло, ансамбль, хор), "Инструментальное исполнительство" (ансамбль, оркестр), "Изобразительное искусство", "Композиция". Председатель жюри конкурса — заместитель председателя Союза композиторов России, председатель Самарской организации Союза Композиторов России Марк Левянт.

25 февраля в 18:00 в драматическом театре им. А. Н. Толстого пройдет праздничная концертная программа "Голос Победы в сердцах поколений", посвященная открытию конкурса–фестиваля и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В концерте примут участие лауреат Всероссийского открытого детского конкурса–фестиваля патриотической песни "Солнечный круг" концертный хор "Веснянка", Лариса Макарская (сопрано), лауреат международных конкурсов, участница музыкальных телепроектов "Романтика романса", "Имена на все времена"; солист Самарского академического театра оперы и балета Георгий Цветков; муниципальные и детские творческие коллективы Сызрани.

26 февраля в 16:30 в Детской школе искусств им. А. И. Островского пройдет творческий вечер концертного хора "Веснянка". В дни фестиваля также состоится круглый стол, мастер–классы ведущих специалистов в области культуры и искусства РФ по направлениям "Хоровое пение", "Сольное пение", "Инструментальное исполнительство и композиция", "Изобразительное искусство" для преподавателей учреждений дополнительного образования детей, руководителей творческих коллективов. В фойе школы будет представлена выставка художественных работ "Пусть всегда будет солнце" лауреатов номинации "Изобразительное искусство" из фонда конкурса "Солнечный круг".

27 февраля в 16:00 в Детской школе искусств пройдет награждение и гала–концерт лауреатов конкурса–фестиваля "Солнечный круг".

Вход на мероприятия свободный.