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Пожары Происшествия

Из ТЦ "Мега" в Самаре эвакуировали тысячу человек из-за ложного тревоги

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 февраля, в 20:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в зоне фудкорта ТЦ "Мега" на 24-м км Московского шоссе, 5, в Красноглинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным чрезвычайной службы, огнеборцы сразу выехали на место вызова по повышенному рангу сложности "Пожар № 2".

На месте происшествия было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
В целях безопасности из здания ТЦ было эвакуировано 1000 человек.

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