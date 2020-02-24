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Пожары Происшествия

Ночью в Самаре на ул. Печерской пожарные тушили сараи

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 февраля, в 0:50 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на ул. Печерская, 139 в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 50 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 25 человек, которые протянули четыре пожарных ствола и при тушении использовали, в том числе, механический инструмент.

Пожар удалось ликвидировать в 01:33.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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