Ночью в Самаре на ул. Печерской пожарные тушили сараи

В понедельник, 24 февраля, в 0:50 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на ул. Печерская, 139 в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 50 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 25 человек, которые протянули четыре пожарных ствола и при тушении использовали, в том числе, механический инструмент.

Пожар удалось ликвидировать в 01:33.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.