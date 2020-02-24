В Приволжском районе задержана женщина, укравшая деньги с банковской карты

Сотрудники полиции Приволжского района задержали мошенницу, укравшую деньги с банковской карты своего приятеля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от 45-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты неизвестными лицами похищены денежные средства в размере 8100 рублей.

Для выяснения обстоятельств случившегося выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские установили и опросили возможных свидетелей происшествия и собрали необходимые улики.

Стражи правопорядка выяснили, что заявитель находился в гостях у своей знакомой. После совместного распития алкоголя потерпевший оставил свой смартфон в ее квартире, а когда забрал и проверил через мобильный банк наличие денежных средств на своей банковской карте, обнаружил их отсутствие.

Сотрудники полиции выехали по месту проживания предполагаемой подозреваемой. В ходе опроса она созналась в содеянном и пояснила, что, используя оставленный телефон заявителя, посредством SMS-сообщений перевела с его банковской карты денежные средства на карту своего приятеля, которые затем хотела потратить на личные нужды.

По информации полицейских, 33-летняя местная жительница нигде не работает. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В настоящее время следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.



