Дмитрий Азаров поздравил Героя Советского Союза Владимира Чудайкина с 95-летием

В понедельник, 24 февраля, Герой Советского Союза, Почетный гражданин региона Владимир Чудайкин отмечает 95-летие. На юбилей Владимира Ивановича приехали родные и близкие, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, Почетные граждане города и области.

Владимир Иванович родился в обычной крестьянской семье. Окончив школу, он трудился разнорабочим на Куйбышевском авиационном заводе. После начала Великой Отечественной войны сотрудников авиазавода на фронт не брали.

"Только через два года после начала войны я хитростью попал на фронт. Спрятал заводскую бронь и комсомольский билет и попал под проверку документов как бездомный, которых массово отправляли на фронт", — вспоминает именинник. Чтобы не попасть в штрафбат на призывном пункте, он предъявил документы, призывная комиссия решила таки отправить рвущегося на фронт юношу служить. Только в апреле 1944 года Владимир Чудайкин вступил в ряды Красной Армии.

В ноябре 1944 года он попал на фронт, где служил заряжающим в танке 23-й танковой бригады, (9-й танковый корпус). В первом в своей жизни бою Владимир Чудайкин уничтожил три самоходных орудия противника. За время войны сменил три танка и три экипажа. Первый танк, на котором воевал Владимир Иванович, был подбит во время боев в Польше. С разницей в несколько секунд в него попало два вражеских снаряда. Второй — угодил в боекомплект, после чего раздался взрыв. Чудайкин чудом успел выпрыгнуть из машины в эти несколько секунд. Просто повезло — у него, как у заряжающего, был отдельный люк. Остальные четыре члена экипажа сгорели заживо. На второй танк он пришел уже наводчиком.

Владимир Иванович отличился в ходе взятия Берлина. Танк старшины Чудайкина действовал в составе штурмовой группы. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней, бомбил огневые точки противника, уничтожил до 30 вражеских солдат. Танкисты помогли погасить огонь экипажу соседнего танка и отбуксировали его в укрытие, после чего вернулись в бой. В ходе штурма рейхстага, при поддержке огнем пехоты, танк был подбит, а Владимир Чудайкин получил ранение и был контужен, после чего госпитализирован. Только вернувшись из госпиталя через месяц он узнал, что за бои под рейхстагом ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1947 году он вступил в ряды КПСС. Уволен в запас в 1950 году. Работал на металлургическом заводе Самары, где трудился около 40 лет. Возглавляет Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Самары.

Поздравить Владимира Ивановича с юбилеем пришли многие. Супруга именинника Лидия Дмитриевна, с которой он вместе уже 66 лет, показала гостям фотографию, на которой Владимир Иванович изображен с внуком и двумя правнуками. "Это самая дорогая для меня фотография", — говорит она. На другом фото именинник изображен на фоне собственного бюста, установленного в Тоцке — еще один бесценный кадр.

Для самых важных и памятных подарков у Владимира Ивановича есть в квартире целая витрина. Там — и часы от президента РФ, модель самолета Ил-2, которую ему подарил губернатор в прошлом году. "Почему самолет? Потому что в 16 лет он работал на заводе и помогал их создавать, пока добровольно не удрал на фронт", — рассказала Лидия Дмитриевна.

Поздравляя юбиляра, глава региона вручил ему знак отличия "За заслуги перед Самарской областью".

Владимир Иванович продолжает участвовать в общественной жизни города и области. Он стал одним из инициаторов предложения о присвоении Самаре звания "Город трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 года президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ соответствующий законопроект. По мнению главы государства, это необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над нацизмом.

Согласно законопроекту, звание "Город трудовой доблести" будет присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Самара (в прошлом Куйбышев) по праву достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом.

Партия "Единая Россия" уже выступила с инициативой организовать в рамках работы оргкомитета "Победа" сбор подписей за присвоение Самаре почетного статуса. Первые подписи за это важное решение 19 февраля поставили заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, губернатор Дмитрий Азаров и Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.