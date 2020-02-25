Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Дохе из-за травмы, а Дарья Касаткина проиграла на старте

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Дохе (Катар) из-за травмы правого бедра, сообщает championat.com.

Накануне должен был состояться матч первого круга турнира, в котором Павлюченковой предстояло сыграть против представительницы Казахстана Юлией Путинцевой. Вместо Павлюченковой в турнире примет участие теннисистка из Венгрии Тимя Бабош.

Еще одна уроженка Самарской области Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований, уступив представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 7:5, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 51 минуту. На счету Касаткиной два эйса, семь двойных ошибок и реализация восьми брейк-пойнтов из 28. Мугуруса шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 12.

Касаткина попала в основную стадию турнира через квалификацию, выиграв два отборочных матча: против россиянки Натальи Вихлянцевой (отказ) и против белоруски Александры Саснович (5:7, 6:1, 6:1).