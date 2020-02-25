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Хоккей Спорт

На детском хоккейном турнире в Тольятти произошла массовая драка

ТОЛЬЯТТИ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 23 февраля, в Тольятти массовой дракой завершился хоккейный турнир — этап кубка федерации ПФО среди 11-летних игроков, пишет tltgorod.ru.

Участие в турнире приняли команды из Нефтекамска, Оренбурга и Тольятти. Во время тольяттинского "дерби" — игры между тольяттинскими командами "Лада" и "Волгарь", страсти разгорелись настолько, что в какой-то момент на льду вспыхнула рукопашная. Начали ее игроки, находившиеся на льду, но затем поддержать "своих" примчались все запасные игроки, включая вратарей.

Драка продолжалась несколько минут, разнять хоккеистов не могли ни арбитры встречи, ни выбежавшие на лед тренеры команд.

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