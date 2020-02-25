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Энергетика ТЭК

В Самарской области планируют строительство ветровых электростанций

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируют построить три десятка ветроэнергетических установок. Это следует из документации, размещенной на сайте госторгов.

Фото: ru.wikipedia.org

ООО "Ветропарки ФРВ" выступило заказчиком работ на выполнение инженерных изысканий для строительства ветровых электростанций установленной мощностью до 420 МВт.

Согласно условиям контракта, предполагается строительство 27 ветроэнергетических установок (ВЭУ) с монтажными площадками под ними, а также двух подстанций мощностью 110/35 кВ и еще двух мощностью 220/35 кВ.

Подрядчик должен будет провести ряд геофизических, геодезических и инженерных изысканий, которые помогут выбрать подходящую для объектов площадку, а также спроектировать автомобильные дороги, соединяющие ВЭУ между собой и существующими автодорогами. Исполнителю предстоит предусмотреть и прокладку линий связи, кабеля, строительство склада хранения компонентов ВЭУ, склада временного хранения, рабочего городка.

Начальная цена контракта 30 млн рублей. Заявки от участников будут принимать до 5 марта.

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