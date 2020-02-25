В Самарской области планируют строительство ветровых электростанций

В Самарской области планируют построить три десятка ветроэнергетических установок. Это следует из документации, размещенной на сайте госторгов.

ООО "Ветропарки ФРВ" выступило заказчиком работ на выполнение инженерных изысканий для строительства ветровых электростанций установленной мощностью до 420 МВт.

Согласно условиям контракта, предполагается строительство 27 ветроэнергетических установок (ВЭУ) с монтажными площадками под ними, а также двух подстанций мощностью 110/35 кВ и еще двух мощностью 220/35 кВ.

Подрядчик должен будет провести ряд геофизических, геодезических и инженерных изысканий, которые помогут выбрать подходящую для объектов площадку, а также спроектировать автомобильные дороги, соединяющие ВЭУ между собой и существующими автодорогами. Исполнителю предстоит предусмотреть и прокладку линий связи, кабеля, строительство склада хранения компонентов ВЭУ, склада временного хранения, рабочего городка.

Начальная цена контракта 30 млн рублей. Заявки от участников будут принимать до 5 марта.