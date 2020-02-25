Продажу снюса несовершеннолетним запретили в Самарской области

Во вторник, 25 февраля, депутаты Самарской губернской думы единогласно приняли во втором чтении закон, запрещающий продажу некурительных никотиносодержащих смесей (снюс) несовершеннолетним. Соответствующие поправки были внесены в два областных закона — "Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина" и "Об административных правонарушениях".

"Ваша единогласная поддержка свидетельствует о том, что все искренне прониклись этой проблемой, за что я искренне благодарю", — подчеркнул председатель комитета по законодательству и правопорядку Юрий Шевцов, добавив, что также депутаты ждут федерального закона о полном запрете оптовой и розничной торговли этими смесями.

Председатель думы Геннадий Котельников, в свою очередь отметил, что внесенные сегодня поправки в законодательство нужно было принимать как можно скорее.

Прокуратура Самарской области выступила за запрет снюса Прокуратура Самарской области выступила за введение в регионе запрета на реализацию несовершеннолетним снюса - жевательных и сосательных никотинсодержащих продуктов. Инициатива рассматривалась во вторник, 17 декабря, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции губернской думы.

"Я видел детей после (приема) этого (снюса). Это хуже наркоты, хуже водки, хуже всего. Это абсолютно неадекватные дети", — подчеркнул он.

Напомним, с законодательной инициативой в губдумы вышел прокурор области, и в декабре прошлого года поправки были утверждены в первом чтении. В прокуратуре ситуацию с распространением снюса называли "эпидемией", а также подчеркивали, что дети после его употребления нередко попадают в больницы.