Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы Госсовета по направлению "Культура"

Во вторник, 25 февраля, в рамках второго международного Балтийского культурного форума состоялось первое в этом году и седьмое по счету заседание рабочей группы Госсовета по культуре, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Самарской области, председатель рабочей группы Дмитрий Азаров.

Напомним, Дмитрий Азаров возглавляет рабочую с прошлого года по поручению президента страны Владимира Путина. За минувший год под руководством главы Самарского региона членами рабочей группы - губернаторами, руководителями крупнейших учреждений культуры и искусства, руководством федерального министерства культуры - был выработан целый ряд предложений, которые уже поддержаны главой государства.

Одной из важнейших инициатив рабочей группы стало предложение включить в нацпроект "Культура" строительство и модернизацию детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана президентом страны и нашла отражение в послании Федеральному Собранию.

Также Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по оказанию поддержки работникам культуры в селах и малых городах и поручил, по аналогии с программой "Земский учитель", разработать программу поддержки преподавателей ДШИ в сельской местности. Кроме того, рабочей группой активно обсуждался вопрос о синергии нацпроектов "Культура" и "Жилье и городская среда". Именно этой теме было посвящено заседание рабочей группы, которое Дмитрий Азаров провел в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Основной темой первого в 2020 году заседания рабочей группы Госсовета стало развитие музейного дела в рамках реализации нацпроекта "Культура". Главы регионов, руководство министерства культуры РФ, парламентарии, руководители ведущих федеральных музеев обменялись лучшими практиками в вопросе сохранения музейных коллекций, пополнения фондов, привлечения молодежной аудитории.

"Исторический путь, пройденный музеями, свидетельствует о том, что музейными средствами можно решить многие культурные и общественные задачи, - сказал председатель рабочей группы Дмитрий Азаров в начале заседания. - Сейчас расширяется сфера влияния музеев на общество: музей стал обязательным элементом городской и сельской жизни. Поэтому крайне важно уделять внимание развитию музейного дела, решению давно назревших вопросов".

Обращаясь к участникам дискуссии, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о деятельности по выработке поправок в Конституцию РФ, в которой он активно участвует. Он подчеркнул: очень важно, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию вошли сразу два руководителя крупнейших музеев страны. Это говорит о внимании к музейной сфере со стороны главы государства.

Более подробно о задачах развития музейного дела доложил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Он подчеркнул, что в последнее время особенно остро стоит вопрос обеспечения сохранности музейных экспонатов, в том числе установка современных систем охраны экспонатов и противопожарной безопасности.

Успешный опыт по разработке и внедрению систем безопасности, который уже тиражируется на федеральном уровне, имеет Самарская область: в регионе создана автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях. Она помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи.

При поддержке Дмитрия Азарова пилотная версия системы апробирована на базе самарского Музея модерна, а результаты ее работы были продемонстрированы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Системой заинтересовалось руководство Эрмитажа, сейчас она не только тестируется в ряде помещений музея, но и рекомендована к использованию в других музеях как регионального, так и федерального уровня.

Пристальное внимание было уделено вопросу модернизации музейных экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне. Дмитрий Азаров отметил, что в Год Памяти и Славы сохранению исторической памяти о подвиге советских солдат отводится особая роль. Готовятся к знаковой дате и музеи. Так, например, в городе-герое Ленинграде в 2019 году была завершена реконструкция Музея обороны и блокады Ленинграда.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик поделилась опытом проведения реконструкции. Работы в музее проводились год и три месяца. За это время были проведены ремонт инженерных сетей, отделка помещений, фасада и реэкспозиция музея. Она также сообщила, что учреждение планирует проводить большую работу по открытию филиалов мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в регионах России.

Народная артистка России, легендарная балерина Илзе Лиепа предложила внедрять в работу музеев военной истории больше современных технологий, чтобы привлечь молодежь. Самарская область уже идет по тому же пути: к примеру, в регионе в этом году запущен проект "Внутри истории", позволяющий жителям губернии с помощью технологий виртуальной реальности погрузиться в события Великой Отечественной войны и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производися в Куйбышеве. Проект уже был презентован на уровне Совета Федерации и Приволжского федерального округа.

Обсуждая реализацию нацпроекта "Культура", члены рабочей группы высказали ряд предложений, внесение которых поспособствует решению задач, направленных на развитие музейного дела. В частности, было предложено внести в федеральный проект "Культурная среда" мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев. Работы предложено проводить по аналогии с созданием модельных библиотек: капитальный ремонт и реконструкцию зданий выполнять за счет регионального бюджета, а вот за счет федеральных средств проводить текущий ремонт и обновлять экспозицию.

Член комитета Госдумы по культуре Наталья Пилюс пригласила коллег к обсуждению законопроекта об аккредитации экскурсионной деятельности. Также было предложено включить в федеральный проект "Творческие люди" создание образовательного центра для музейных работников на базе лучших федеральных музеев, а проект "Культурная среда", входящий в нацпроект "Культура", дополнить пунктом о создании фондохранилищ в региональных музеях.

Все высказанные предложения по поручению председателя рабочей группы Дмитрия Азарова взяты в детальную проработку для дальнейшего представления этих инициатив на федеральном уровне.