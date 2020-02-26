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Здравоохранение Общество

В регионе отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по данным еженедельного наблюдения отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения региона на 11,6%, среди населения Самары на 12,6%, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Как уточняют в ведомстве, с 17 по 23 февраля в области зарегистрировано 12003 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 4394 случая. Заболеваемость по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок на восьмой неделе наблюдения преобладает доля вирусов гриппозной этиологии, которая составила 50,9%.  Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составил вирус гриппа А (H1N1) – 2009 (55,2%), Также выделяются вирусы гриппа В (41,4%) и гриппа А H3N2 (3,4%), и вирусы негриппозной этиологии: парагриппа (71,4%), аденовирусы (28,6%).

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