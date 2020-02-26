В центре Самары из-за Масленицы ограничат движение

В связи с проведением Масленицы в центре Самары будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками.

С 00:00 28 февраля до 23:00 1 марта — на площади им. В. В. Куйбышева; с 08:00 до 19:00 1 марта — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также в период с 20:00 29 февраля до 19:00 1 марта вводится запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств на следующих участках: по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская; по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 — в период с 8:00 до 19:00 1 марта будет организованно по временной схеме.

Напомним, с 24 февраля по 1 марта во всех районах областной столицы пройдут мероприятия, посвященные проводам русской зимы - Масленице.