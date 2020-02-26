За сутки в Самаре и Тольятти обгорели четыре автомобиля

Во вторник 25 февраля и ночью 26 февраля в Самаре и Тольятти обгорели четыре автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, около 10:58, загорелась Lada Kalina у дома № 6 по ул. Демократической в Самаре. Пожарные затушили автомобиль в 11:08.

А в 17:33 огнеборцы выехали тушить Great Wall, загоревшийся у дома № 64 по ул. Аэродромной. В итоге иномарку потушили через шесть минут.

В 22:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре у дома № 43 по ул. Ленина в Центральном районе Тольятти. Там горел ВАЗ-2110. Машину удалось потушить в 22:17.

В 1:12 уже 26 февраля у дома № 41 по ул. Ворошилова в Автозаводском районе загорелась Lada Granta. Семь огнеборцев, используя две машины, ликвидировали пожар в 1:19.

По данным областного ГУ МЧС, пострадавших нет. Причины возгораний машин и ущерб от каждого пожара устанавливают.