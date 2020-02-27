Евгений Серпер поддержит детский клуб спортивной гимнастики

В среду, 26 февраля, депутат Государственной Думы Евгений Серпер провел прием граждан в региональной общественной приемной партии "Единая Россия".

С просьбой оказать содействие в обновлении материально-технической базы обратились тренеры детского спортивного клуба "Элемент". Вместе с ними во встрече с депутатом принял участие также представитель родителей юных спортсменов.

Сейчас в спортклубе спортивной гимнастикой занимаются более 40 мальчиков и девочек от 4 до 10 лет. Главная проблема, которую обозначили представители инициативной группы — ветхие, изношенные спортивные снаряды и инвентарь. Некоторые тренажеры пришлось делать из подручных средств своими силами. Кроме того, существует еще одна проблема — большая финансовая нагрузка, связанная с арендой спортивного зала. На аренду современного спортзала нет ресурсов ни у руководства "Элемента", ни у родителей гимнастов.

Несмотря на материальные сложности, многие начинающие спортсмены уже достигли успехов на соревнованиях различного уровня. По словам одного из тренеров, они ставят перед собой задачу не только заниматься с детьми, тренировать их, но и помогать им гармонично развиваться. Для этого необходимо создать более качественные условия, в том числе усовершенствовать материально-техническую базу спортивного клуба.

Евгений Серпер пообещал оказать всестороннее содействие в решении данного вопроса. Во время приема парламентарий связался с руководством Самарского государственного технического университета и попросил найти возможность поддержать детский спортклуб инвентарем. Также будет рассмотрен вопрос и с помещением. Депутат Госдумы взял данное обращение на личный контроль и пообещал следить за дальнейшей судьбой гимнастов.

"Как известно, спорт закаляет характер, особенно в таком возрасте. Детский спортивный клуб "Элемент" помогает закалять характер десяткам юных спортивных гимнастов. Среди этих ребят есть много талантливых спортсменов, которые поставили перед собой цель стать чемпионами. Сейчас они занимаются в небольшом спортзале и используют для тренировок устаревшие и потрепанные спортивные снаряды. Мы договорились, что найдем решение и постараемся помочь. В процессе нашего общения с инициативной группой выяснилось, что два из трех моих собеседников, пришедших на прием — выпускники самарского политеха. Мы прямо на приеме договорились с руководством вуза совместными усилиями оказать содействие развитию спортклуба. В ответ тренеры и родители взяли на себя обязательство воспитать для Самарской области чемпионов", — отметил Евгений Серпер.