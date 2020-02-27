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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Стальным Лисам"

ТОЛЬЯТТИ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский ХК "Ладья" уступил команде из Магнитогорска - 2:5.

Гости открыли счет на 6-й минуте: Игорь Кулаков отразил бросок игрока "Стальных Лисов", но Данил Пятин добил шайбу в ворота — 0:1.

На 8-й минуте Евгений Корешков броском от синей линии реализовал большинство (0:2).

Во втором периоде Дмитрий Петров броском со средней дистанции сократил счет, но, вскоре, Егор Спиридонов увеличил отрыв гостей до двух шайб — 1:3.

В третьем периоде Руслан Господынько и Пятин довели счет до 1:5. Все, чего удалось добиться тольяттинцам — сократить счет после курьезного гола Игоря Хлопоткина — 2:5 победа уральцев.

27 февраля в 17.00 команды сыграют еще раз.

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