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Экономика и бизнес

Разработку мастер-плана территории вокруг "Самара Арены" оценили в 14,4 млн рублей

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 февраля, в информационном агентстве ТАСС был дан старт Открытому международному конкурсу на разработку мастер-плана территории площадью 360 га, прилегающей к стадиону "Самара Арена", сообщают организаторы конкурса.

Фото: Агентство стратегического развития "ЦЕНТР"

Конкурс стал частью комплексной работы, начатой регионом еще в 2019 году. Она включает в себя проведение аналитического исследования и организацию профессионального архитектурно-градостроительного конкурса. Инициатором проекта выступила Корпорация развития Самарской области при поддержке правительства региона и администрации Самары. Для проведения исследования и организации конкурсной процедуры было выбрано Агентство стратегического развития "ЦЕНТР".

Территория, прилегающая к "Самара Арене", занимает площадь 360 га в черте города. Она ограничена улицами Ташкентская и Демократическая, а также Волжским и Московским шоссе и превышает по площади стадион более, чем в 13 раз. Общественные обсуждения о том, что лучше разместить на столь масштабном участке, начались сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Со стартом конкурса дискуссия перейдет в финальную, практическую стадию.

Конкурс проходит в два этапа и завершится 18 июня. Прием заявок на участие в нем будет продолжаться до 20 марта. На первом этапе жюри должно будет назвать трех финалистов, которые приступят к созданию максимально эффективных и экономически обоснованных концепций комплексного развития территории. Принять участие в конкурсе смогут российские и зарубежные профессиональные организации, специализирующиеся в сфере архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, объектов коммерческой и жилой недвижимости, мастер-планирования, экономики, финансов и контентного проектирования. Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса www.samarena.life, предоставить портфолио выполненных проектов, демонстрирующих релевантный проекту опыт, а также эссе с описанием основных идей, которые лягут в основу будущего мастер-плана.

Общий призовой фонд конкурса — 14,4 млн рублей. Все вышедшие в финал команды получат по 2,4 млн руб. каждая. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель — 3,6 млн руб., участник, занявший второе место, — 2,4 млн руб., участник, занявший третье место — 1,2 млн рублей.  

 

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