В Смышляевке ликвидирован крупный пожар в частном доме

В среду, 26 февраля, в 14:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Комсомольская в пос. Смышляевка Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 14 человек, которым удалось ликвидировать огонь в 15:05.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.