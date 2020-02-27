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Пожары Происшествия

В Смышляевке ликвидирован крупный пожар в частном доме

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 февраля, в 14:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Комсомольская в пос. Смышляевка Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 14 человек, которым удалось ликвидировать огонь в 15:05.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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