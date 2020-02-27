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Пожары Происшествия

Из-за пожара в самарской квартире эвакуировали восемь людей

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 февраля, в 14:06 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании комнаты в квартире дома № 101 по ул. Антонова-Овсеенко, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, огонь охватил площадь в 20 кв. м. В его тушении участвовали 22 человека, которые использовали восемь единиц техники. Пожар был ликвидирован в 14:39.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время тушения из здания было эвакуировано восемь человек. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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