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В Самаре на улице скончалась сотрудница университета

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в пятницу, 28 февраля, неподалеку от главного входа в корпус Самарского университета на ул. Академика Павлова, 1 скончалась сотрудница учреждения.

По предварительным данным, женщине стало плохо. Первыми на помощь ей пришли дворники, они позвали на помощь врача из находящегося рядом бассейна "Дельфин". Также была вызвана "скорая".

Медики оказывали женщине помощь, но спасти ее не удалось.

Как пояснили в вузе, погибшей оказалась сотрудница учебного заведения Асия Е., занимавшаяся в том числе организацией олимпиад.

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