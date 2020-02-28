Маршрут автобуса №80 продлят до железнодорожного вокзала

В Самаре продлят маршрут автобуса №80 до железнодорожного вокзала. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Ранее автобус №80 ходил от остановки "Жилой микрорайон "Волгарь" до пл. Революции. В связи с многочисленными просьбами пассажиров маршрут продлят.

Уже со 2 марта автобусы будут следовать по новой схеме: от микрорайона Волгарь до пл. Революции, а далее - по улицам Куйбышева, Красноармейской, Спортивной до конечной остановки "Поликлиника" (на ул. Агибалова у железнодорожного вокзала).

В связи с увеличением трассы следования увеличат и количество машин на маршруте - с шести до 10 единиц, что позволит сократить интервал движения до 10 минут.

Начало работы маршрута - 6:40, окончание - 21:00.

Напомним, ранее администрация города сообщала о намерении отменить автобусный маршрут №80 с 1 июня.