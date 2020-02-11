В Самаре с 1 июня отменят семь маршрутов общественного транспорта

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Согласно постановлению о планировании муниципальных перевозок в Самаре на 2020-2024 гг., опубликованному на сайте администрации города в понедельник, 10 февраля, власти намерены отменить семь маршрутов общественного транспорта с 1 июня 2020.