В Самаре с 1 июня отменят семь маршрутов общественного транспорта

Согласно постановлению о планировании муниципальных перевозок в Самаре на 2020-2024 гг., опубликованному на сайте администрации города в понедельник, 10 февраля, власти намерены отменить семь маршрутов общественного транспорта с 1 июня 2020.
Речь идет об автобусных маршрутах № 33 "ТЦ "МЕГА" — Стадион "Самара Арена"; № 43 "стадион "Самара Арена" — станция метро "Кировская"; № 80 "Площадь Революции — мкр. Волгарь"; № 6 "Проспект Кирова — стадион "Самара Арена"; № 17 "ул. Тухачевского — стадион "Самара Арена".
Также будут отменены трамвайные маршруты № 6 "Проспект Кирова — стадион "Самара Арена" и № 17 "ул. Тухачевского — стадион "Самара Арена".
С 23 февраля перестанет работать коммерческий маршрут № 210 "поселок Управленческий — ЦУМ "Самара". И с 1 июня — № 81 "мкр. Волгарь — Центральный автовокзал".
На многих муниципальных маршрутах планируется обновление транспорта.