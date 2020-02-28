16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Федотов избран главой Жигулевска На пост главы Жигулевска претендуют четыре кандидата Мэрия Самары займет 1 млрд руб., чтобы расплатиться с долгами В регионе подвели итоги реализации программы энергоэффективного капремонта Андрей Карпочев возглавил отдел организации движения самарского дептранса

Муниципалитеты Власть и политика

Сергей Федотов избран главой Жигулевска

ЖИГУЛЕВСК. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 февраля, в думе городского округа Жигулевск состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность главы городского округа. Единогласным голосованием депутаты поддержали исполняющего обязанности главы Сергея Федотова.

На конкурс подали документы четыре кандидата: исполняющий обязанности главы городского округа Жигулевск Самарской области Сергей Федотов, заместитель директора муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Вячеслав Нижегородов, временно неработающий Виталий Рябов, генеральный директор ООО "Виталина+" Виктор Русин.

Напомним, пост главы Жигулевска стал вакантным в конце января. Занимавший его Дмитрий Холин сложил с себя полномочия в связи с переходом на должность руководителя исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Конкурсная комиссия состоит из четырех депутатов городской думы и четырех представителей правительства Самарской области во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

На основании решения конкурсной комиссии депутатскому корпусу городской думы было представлено две кандидатуры на пост главы, народные избранники выбрали кандидатуру Сергея Федотова.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1