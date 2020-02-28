Сергей Федотов избран главой Жигулевска

В пятницу, 28 февраля, в думе городского округа Жигулевск состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность главы городского округа. Единогласным голосованием депутаты поддержали исполняющего обязанности главы Сергея Федотова.

На конкурс подали документы четыре кандидата: исполняющий обязанности главы городского округа Жигулевск Самарской области Сергей Федотов, заместитель директора муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Вячеслав Нижегородов, временно неработающий Виталий Рябов, генеральный директор ООО "Виталина+" Виктор Русин.

Напомним, пост главы Жигулевска стал вакантным в конце января. Занимавший его Дмитрий Холин сложил с себя полномочия в связи с переходом на должность руководителя исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Конкурсная комиссия состоит из четырех депутатов городской думы и четырех представителей правительства Самарской области во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

На основании решения конкурсной комиссии депутатскому корпусу городской думы было представлено две кандидатуры на пост главы, народные избранники выбрали кандидатуру Сергея Федотова.