Дмитрий Азаров посетил центр для одаренных детей "Вега"

В пятницу, 28 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега". Под председательством главы региона состоялось первое заседание попечительского совета, где были определены основные направления развития организации.

В Самарской области работа с одаренной молодежью ведется системно и регулярно. На новый уровень поддержка одаренных детей вышла в прошлом году: на базе центра был создан региональный центр "Вега" — аналог сочинского "Сириуса". Соответствующее соглашение подписали Дмитрий Азаров и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Напомним, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина до 2024 г. подобные организации должны появиться во всех субъектах России.

В основе работы центра — принцип профильных смен. Каждая такая смены длится 14-21 день и включают в себя как занятия по профилю ("Наука", "Культура", "Спорт") так и развивающий досуг, мастер-классы и оздоровительные процедуры. К очному участию в профильных сменах приглашаются школьники 8−11-х классов, прошедшие конкурсный отбор. За время работы центра в 8 профильных сменах прошли обучение 327 ребят из Самарской области и других регионов страны.

"Построение эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей — одна из важнейших задач, — отметил Дмитрий Азаров. — Уже завтра их таланты и способности станут драйвером развития региона и России в целом". В регионе уже проделана значительная работа: создана эффективная экосистема выявления и поддержки талантливой молодежи.

"Мы имели уникальную возможность создать аналог "Сириуса" не на пустом месте, а на базе уже работающего учреждения, — подчеркнул Дмитрий Азаров.- Центр должен консолидировать лучшие образовательные программы и кадры. Для этого необходимо развивать партнерскую сеть из промышленных предприятий, научных и образовательных организаций".

Задачи, которые ставит перед собой команда центра, в полной мере соответствуют приоритетами национальных проектов. "Наша цель- дать каждому ребенку возможность проявить свои стремления, найти дело по душе и получить востребованную интересную специальность. На это нацелен национальный проект "Образование". Уверен, что "Вега" займет достойное место в образовательной системе региона и будет способствовать реализации нацпроекта", — сказал глава региона.

О концепции развития "Веги" рассказала директор центра Ирина Лепенская. По ее словам, уже в следующем году участникам смен будут доступны образовательные программы по робототехнике, нанотехнологии и ракетостроению. Так же появятся смены по живописи, театральное мастерству, футбол и дзюдо. "Каждая смена будет состоять из общеобразовательного курса, углубленных дисциплин, а также расширенной программы. Это посещение технопарка, мастер классы и творческие встречи", — говорит Ирина Липенская.

К следующему учебному году работа центра выйдет на новый уровень. На грантовые средства будет закуплено новое оборудование, проведен ремонт здания, организованы химические и физические лаборатории.

Дмитрий Азаров обратил внимание членов совета на информационную грамотность учащихся. "Сегодня информационные технологии играют ключевую роль в развитии страны и региона. Поэтому крайне важно, чтобы школьники владели инструментами работы с вычислительными машинами, осваивали технологии обработки данных ", — отметил глава региона. Он также предложил пригласить в попечительский совет популярных спортсменов и деятелей искусства.

После заседания ученики провели экскурсию для Дмитрия Азарова по аудиториям центра. Несмотря на поздний час, ребята с увлечением занимаются творчеством и наукой. Глава региона поинтересовался у ребят их дальнейшими планами. Многие признались, что планируют "штурмовать" столичные вузы, а потом, выучившись, вернуться в регион.

"Это здорово. Но не нужно забывать, что образование мирового уровня можно получить и на родной земле, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня в регионе начал работу научно-образовательный центр. Он позволит вывести высшую школу области на новый уровень, что откроет новые возможности как для педагогов, так и для студентов".

Кроме того, ребята показали Дмитрию Азарову жилой корпус и рассказали про проект "Гордись той землей, что взрастила тебя", который подготовили к юбилею Великой Победы. ‪В рамках проекта ребята рассказывают о трудовых подвигах куйбышевцев, снимают фильмы о ветеранах, разрабатывают маршруты для экскурсий по памятным местам "Запасной столицы" и региона в целом.