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Хоккей Спорт

"Лада" во втором тайме обыграла "Нефтяник" и сравняла счет в серии

АЛЬМЕТЬЕВСК. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, ХК "Лада" в остях у "Нефтяника" из Альметьевска одержал победу.

После чувствительного поражения в третьем матче, тренерский штаб "Лады" пошел на перестановки в составе. Так, место в воротах занял Сергей Коробов, в атаке появились Денис Горбунов и Алексей Мастрюков в последнее время нечасто попадавшие в состав.

Хозяева открыли счет на 13-й минуте (Никита Двуреченский). Но, на 16-й минуте с интервалом в 20 секунд сначала Мастрюков, а затем Константин Майоров (ассистировал ему все тот же Мастрюков) забросили по шайбе в ворота Никиты Богданова (1:2).

Правда, через минуту с небольшим Виталий Каменев восстановил равновесие — 2:2.

Во втором периоде Горбунов и Игорь Угольников создали "Ладе" гандикап в две шайбы — 2:4.

Под занавес периода Даниэль Насыбуллин сократил счет (3:4).

Этот счет продержался до 58-й минуты, когда хозяева, заменившие к тому времени своего голкипера, реализовали большинство: Александр Сумин отличился броском от синей линии — 4:4.

За мгновение до окончания первого овертайма в ворота "Лады" был назначен буллит, но у исполнявшего его Ивана Николишина шайба сошла с крюка клюшки.

Если в первом овертайме тольяттинцы больше оборонялись, во втором игра шла на встречных курсах.

Развязка наступила на его экваторе: Белозеров (в большинстве) добил шайбу в ворота Ивана Кульбакова — 5:4 победа "Лады".

Счет в серии сравнялся (2:2). Пятый матч пройдет 2 марта в Тольятти.

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