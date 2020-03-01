В начале марта в Самарской области будет солнечно

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В начале марта в Самарской области ожидается погода без осадков, со слабым ветром. Ночные температуры понизятся на 5º, дневные за счет весеннего солнца будут слабо положительными. Местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.