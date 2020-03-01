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Общество

В начале марта в Самарской области будет солнечно

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале марта в Самарской области ожидается погода без осадков, со слабым ветром. Ночные температуры понизятся на 5º, дневные за счет весеннего солнца будут слабо положительными. Местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье, 1 марта, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Утром местами гололедица.

В понедельник, 2 марта, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Утром местами гололедица.

Во вторник, 3 марта, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Утром местами гололедица.

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