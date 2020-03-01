В начале марта в Самарской области будет солнечно

В начале марта в Самарской области ожидается погода без осадков, со слабым ветром. Ночные температуры понизятся на 5º, дневные за счет весеннего солнца будут слабо положительными. Местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье, 1 марта, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Утром местами гололедица.
В понедельник, 2 марта, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Утром местами гололедица.
Во вторник, 3 марта, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Утром местами гололедица.