"Метафест"-2020 пройдет в конце августа на четырех сценах

Музыкальный фестиваль "Метафест"-2020 пройдет с 21 по 22 августа. Об этом в социальной сети сообщают организаторы. На фестивале будет сразу четыре музыкальных сцены.

"Все исполнители этого года на сценах "Лес" и "Степь" будут играть на "Метафесте" впервые. Это не значит, что вы не увидите на сценах людей, которые прежде играли на фестивале. Но это значит, что они смогут выступить на больших сценах только в качестве участников новых проектов коллабораций. Или же на "Лесе" и "Степи" сыграют коллективы и музыканты, которые вообще никогда не принимали участия в "Метафесте", — уточняют организаторы.

Камерная сцена "Река" в этом году вырастет в размерах, а также будет работать не только в дневное время, но и по вечерам. На ней сыграют как новые артисты, так и хорошо известные гостям фестиваля исполнители.

Кроме того, на площадке феста создадут отдельную электронную сцену. "В прошлом году мы убедились, что этот формат нисколько не противоречит нашей концепции, а наоборот обогащает ее. Поэтому вместо ночных сетов на сцене "Лес" мы хотим сделать на фестивале отдельную электронную сцену со своими хедлайнерами", — обещают создатели фестиваля.

По их словам, скоро стартует продажа билетов на мероприятие. Также в ближайшее время огласят имена первых участников.