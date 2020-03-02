Евгений Серпер открыл молодежный форум в Чапаевске

В конце прошлой недели в Чапаевске стартовал региональный форум учащейся молодежи и студентов "Позитивная территория", в котором приняли участие сотни молодых активистов со всей области. В этом году он приурочен к пятилетию Российского движения школьников, а основным тематическим и смысловым наполнением мероприятия стало предстоящее 75-летие Победы. В торжественной церемонии открытия форума принял участие депутат Государственной думы Евгений Серпер, который весь свой пятничный рабочий день в рамках региональной депутатской недели провел в Чапаевске.

Форум "Позитивная территория" имеет статус регионального и собирает самых активных, любознательных, целеустремленных ребят — активистов Российского движения школьников, победителей олимпиад, лидеров ученического самоуправления, представителей детских и молодежных общественных объединений. В ходе мероприятия активно тестируются новые формы работы с молодежью.

Своими главными задачи организаторы видят содействие в формировании творческой активности, помощь в личностном росте, поддержку инициативной и талантливой молодежи, реализацию новых идей и подходов в патриотическом воспитании. Форум включает интенсивную программу: проведение творческих мастерских, интерактивных площадок, секций и мастер-классов.

Мероприятие проводится в Чапаевске уже третий раз, поэтому можно говорить о появлении новой традиции. По мнению Евгения Серпера, это не случайно, так как по количеству детей в Российском движении школьников Юго-Западный образовательный округ, куда входят Чапаевск и еще пять муниципальных районов, уступает только Самаре и Тольятти.

"Меня искренне радует, что у нас подрастает такая замечательная смена. Именно сегодняшней молодежи предстоит воплощать в жизнь самые амбициозные планы и мечты. У ребят есть сильное желание сделать нашу страну современной и процветающей. Каждый из них чувствует ответственное отношение к тому, что делает, на что нацелен в учебе и жизни", — отметил он.

В ходе общения с участниками форума депутат Госдумы поделился своим опытом в качестве наставника. Несмотря на свой юный возраст, многие из ребят хорошо зарекомендовали себя в учебе, науке, спорте, творчестве, в общественной жизни. Так, в прошлом году две школы — № 9 Чапаевска и № 2 Безенчука — стали победителями Всероссийского конкурса добровольческих проектов Российского движения школьников. Каждый проект получит грант в размере 300 тысяч рублей. Об этом победители рассказали Евгению Серперу, который поздравил их с успехом.

Депутат Госдумы отметил, что название "Позитивная территория" подчеркивает одну из основных целей форума — сделать окружающий мир более позитивным. Обращаясь к участникам форума, парламентарий выразил уверенность, что им под силу изменить мир к лучшему: "Каждый из вас обладает энергией и целеустремленностью. А мы, взрослые, свою задачу видим в том, чтобы создать для вас такие условия, в которой вы смогли бы реализовать свой потенциал и таланты".

Напомним, что Российское движение школьников создано по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году. Деятельность движения целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и людей, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Затем Евгений Серпер в сопровождении главы города Виталия Ащепкова посетили открытую тренировку юных хоккеистов в рамках проекта "Золотая шайба". Также депутат с интересом ознакомился с уникальными экспонатами спортивного музея в спорткомплексе "Луч". Евгений Серпер отметил, что в Чапаевске развитию спорта уделяется одно из первостепенных значений. Так, по итогам прошлогоднего Всероссийского конкурса "Здоровые города России" город занял первое место в номинации "Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения".

После посещения социально значимых объектов Евгений Серпер и Виталий Ащепков провели рабочее совещание, на котором обсудили проблемные вопросы развития города, в том числе нуждающиеся в дополнительной поддержке в рамках депутатских полномочий.

Один из таких вопросов — дорожный ремонт. Евгений Серпер, который входит в комитет Госдумы по транспорту и строительству, отметил, что благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова, а также активной позиции руководства города данному направлению уделяется повышенное внимание. Ежегодно в Чапаевске ведется ремонт дорожного полотна на сумму более 70 млн рублей. В прошлом году выполнен ремонт асфальтового покрытия проезжей части на нескольких улицах, большой объем работ сделан по ремонту тротуаров, укладке плитки на площадках отдыха, озеленению, благоустройству детских площадок. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" активно благоустраиваются общественные пространства.

В этот же день в администрации города состоялось торжественное вручение ветеранам, труженикам тыла юбилейных медалей к 75-летию Победы. Как отметил Евгения Серпер, Чапаевск сыграл особую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Благодаря изготовленным руками чапаевцам авиабомбы и артиллерийские снаряды громили фашистов от Черного до Баренцева моря. Здесь производился каждый третий снаряд, и многие из них делались детскими руками.

Среди награжденных медалью "75 лет Победы" — Тамара Александровна, в начале войны ей было 15 лет. Она сразу встала к станку, но из-за небольшого роста приходилось использовать деревянный ящик. Своей рукой писала на снарядах: "Смерть фашистам!!!". Тамара Александровна до сих пор не может вспоминать ужасы военного времени без слез. Говорит, что мечтает только об одном: чтобы никогда больше не было войны.

Обращаясь к ветеранам, Евгений Серпер подчеркнул, что для него большая честь выполнить почетное поручение Президента и вручить юбилейные медали: "Вы заслужили их своей стойкостью и мужеством. С честью пройдя все тяжелейшие испытания, вы вошли в историю как поколение, которое смогло победить нацизм, принести свободу нам и всему миру. Все, что вы сделали для нас, останется в памяти всех последующих поколений навсегда. Низкий вам поклон".

По словам главы города Виталия Ащепкова, Чапаевск — город трудовой доблести и славы, который внес огромный вклад в дело приближения Победы: "Здесь ковали оружие Победы, и этот трудовой подвиг часто совершали ребята школьного возраста. 10-14-летние дети стояли у станков, заменив родителей, ушедших на фронт, и выполняли план, не спали ночами. Память о вкладе наших земляков должна жить всегда".

В церемонии вручения медалей также принял участие депутат губернской думы Вячеслав Малеев.