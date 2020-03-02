В Самаре сироту с ментальным заболеванием лишили жилья

В Самаре сирота-воспитанник коррекционного интерната лишился квартиры. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава общественной организации "Домик Детства" Антон Рубин.

По его словам, шесть лет назад Диме помогли приобрести квартиру по сертификату на "вторичке". Отзывчивые соседи поддерживали парня, учили готовить и платить за квартиру, подкармливали, ведь пенсия инвалида с ментальным заболеванием составляет 7 тыс. рублей. В ответ Дима пытался быть полезным как мог — мыл подъезды.

"Мы пока не знаем, как его нашли Марины. Две. Но они позвонили ему в день рождения и предложили подарок. Дима — ребенок. Не по возрасту, по развитию. Подарком оказалась возможность взять кредит на выгодных условиях. На него оформили все быстро и ладно, взяли 113 тыс. руб. на его паспорт, он все подписал и — дело с концом. В качестве подарка он получил 30 тыс. — на продукты к дню рождения", — рассказал Антон Рубин.

Через месяц те же женщины вновь пришли к Диме, но уже с покупателем на его квартиру. Последнему жилье приглянулось и одна из Марин отвела сироту в паспортный стол, где выписала из квартиры.

"Дима хоть и имеет инвалидность по менталке, но понял, что тучи сгущаются и сбежал к другу в Елховку.

И мы опять не знаем как, но Марины нашли его в Елховке через два дня, приехали с двумя мужиками, выволокли Диму за шкирятник и повезли к нотариусу со словами: "Еще один крендель от тебя — и копай себе могилу. Будешь делать все, что мы скажем, а иначе…", — пояснил общественник.

Именно друг, к которому сбежал Дима, обратился в полицию и заявил о похищении. Но от продажи квартиры сироту это не уберегло — его охраняли, пока не оформили сделку, продав квартиру за 700 тыс. рублей. Сам Дима получил 10 тыс. рублей. Сейчас парню негде жить. Помощь ему оказывают соседи и адвокат.

"Интересно, что сделать доверенность от Димы на нашего адвоката оказалось труднорешаемой задачей. Видя его, нотариусы отказывались удостоверять его дееспособность для выдачи доверенности. Три нотариуса отказались! Нотариусу Лосевой же не показалось странным ничего во время продажи квартиры. Совпадение?..", — удивляется Антон Рубин.