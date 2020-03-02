Регион отдаст в концессию детский лагерь в Анапе

Правительство Самарской области планирует отдать в концессию детский оздоровительный лагерь "Черноморец" в Анапе. Согласно документации, размещенной на официальном сайте Главного управления организации торгов Самарской области, соглашение будет рассчитано на 20 лет.

Концессионер обязуется реконструировать имущественно-земельный комплекс лагеря за свой счет, в том числе, оснастить его движимым имуществом и ввести в эксплуатацию. На это ему дается не более 36 месяцев. При этом право собственности на объект остается за концендентом, ему же отойдет все движемое имущество, которым концессионер оснатит лагерь.

Начать принимать детей на отдых концессионер "Черноморца" должен не позднее 180 дней с момента завершения реконструкции. При этом он может передать объект в управление третьим лицам, но эксплуатировать его разрешено исключительно в целях отдыха и оздоровления детей. С момента начала деятельности лагеря концессионер будет ежегодно предоставлять от 300 до 600 путевок для детей из Самарской области, сроком на 21 день по фиксированной стоимости, устанавливаемой постановлением правительства региона. Каждый год стоимость путевки формируется из ценовых предложений, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей на черноморском побережье Краснодарского края. В нее входит стоимость проезда железнодорожным транспортом и питание в пути в обе стороны для детей и их сопровождающих, а также трансфер от железнодорожной станции до места пребывания детей.

Заявки от участников будут принимать до 27 апреля текущего года. Размер концессионной платы составит 255,9 млн рублей.