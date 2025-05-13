Игорь Осинькин: "Мы сами все сделали, чтобы эти мячи пропустить"

После поражения от "Пари НН" (2:5) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин коротко высказался об итогах встречи и изменениях в составе, а также оценил турнирное положение за два тура до конца чемпионата.

"Думаю, матча как такового не было. Мы сами его испортили очень быстро. Подчеркиваю — не нам забили, а мы все сделали, чтобы эти мячи пропустить, — считает тренер самарцев. — Постарались вернуться во втором тайме в игру, был шанс при счете 4:2, могло быть 4:3, а это уже борьба, но явно не наш день был. И вот эти пенальти, легкие, ненужные, которые приходили в нужный для соперника момент.

Знаете, у нас действительно неровный сезон и были матчи, за которые нас можно критиковать, но он продолжается, и мы должны определенную задачу решить.

Были мысли поменять игроков еще в первом тайме, сделали это после перерыва, хотелось больше, но не такая сейчас большая обойма, особенно на определенных позициях. Желание заменить игроков было на протяжении всей игры. Знаете, у нас нет критической ситуации, но тем не менее мы понимаем, что нужно набрать очко, чтобы себя обезопасить. Дальше тяжелейшие матчи: "Спартак" дома, "Факел" на выезде.

Непонятна ситуация еще с лицензированием "Химок", никто не знает, как все может закончиться, поэтому все команды в игре, для чемпионата — это точно интереснее, и матчи будут иметь боевую составляющую".