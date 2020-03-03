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Общество

Обновилось расписание переправы из Самары до Прорана

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Со вторника, 3 марта, начало действовать новое расписание переправы из Самары до Прорана, сообщает пресс-служба "Самарского речного пассажирского предприятия".

Перевозки будут осуществляться на теплоходах. Отметим, что пока в расписании указано лишь время отправления от Самарского речвокзала. В 06:30, 14:30 и 18:30 ОМы отвезут пассажиров до "Подголятино", а в 08:30 и 17:00 — до Прорана.

"В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки", — уточняют в СРПП.

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