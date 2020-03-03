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Общество

В Самарской области прогнозируются туман, снег и гололед

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут преобладать солнечные дни, а в ночные и утренние часы вероятны туманы, лишь в середине недели пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться ниже ноля градуса, днем ожидаются положительные значения, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 3 марта, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C. Утром местами гололедица.

В среду, 4 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C.

В четверг, 5 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C.

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