В Самарской области прогнозируются туман, снег и гололед

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В Самарской области будут преобладать солнечные дни, а в ночные и утренние часы вероятны туманы, лишь в середине недели пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться ниже ноля градуса, днем ожидаются положительные значения, сообщает Приволжское УГМС.