В Самаре на ул. Венцека с балкона на тротуар упала бетонная плита

В Самаре с балкона дома № 46 по ул. Венцека на тротуар упала бетонная плита. Об этом местные жители написали в социальной сети, приложив фото.

Но это оказался не единственный подобный случай за последние дни. Так, на ул. Куйбышева с дома № 81 на тротуар обрушился кусок карниза. По словам местных жителей, здание было отремонтировано к ЧМ-2018. После случившегося место огородили лентами, больше никаких действий пока не предпринято. Тем временем, вдоль дома каждый день проходит множество людей.

На ситуацию отреагировал врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской Области Владимир Филипенко. По его словам, в последнем случае заказчиком работ выступал городской департамент образования, который и должен заставить подрядчика все исправить в рамках гарантийных обязательств. Но в ведомстве уточнили, что "здание состоит из нескольких литер и место обрушения не относится к объекту департамента". Разбираться с ситуацией должно УГООКН.