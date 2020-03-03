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Пожары Происшествия

В Самаре ночью 58 человек тушили частный дом на ул. Вилоновской

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 марта, в 2:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Вилоновской, 56, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 70 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 58 человек, в том числе пять звеньев газодымозащитной службы. Использовалось 13 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 3:37. 

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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