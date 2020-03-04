Баскетбольная "Самара" одержала победу над "Востоком-65" - 80:66

"Самара" начала весеннюю серию матчей уверенной победой над "Востоком-65" — 80:66.

Два подряд трехочковых от Владимира Пичкурова и Игоря Смыгина позволили самарцам получить первый задел — 12:7 к середине стартового периода. И тут же Смыгин подкараулил ошибку соперника и в отрыве вколотил сверху, Пичкуров еще раз положил издали, а Байден Джаксен попал дальний средний — 19:9 за две с половиной минуты до конца четверти.

Уверенно завершив первую десятиминутку (27:15), наша команда не стала расслабляться и во второй. То Александр Винник, словно не замечая защитников, забьет сверху, то Максим Дыбовский окажется точен в дальней попытке. Хотя в какой-то момент встрепенувшиеся было "островитяне" и подобрались на расстояние в 7 очков (37:30). Но большего им хозяева не позволили. А перед большим перерывом болельщиков вновь порадовала своей слаженностью связка Глазунов-Байден — 47:37.

Третий период начался с того, что гости вновь подсократили отставание. Но, позволив им за семь минут набрать всего 2 очка, "Самара" оторвалась на "+17" — 59:42. Конечно, не обошлось и без красоты: Александр Винник едва не сокрушил кольцо соперника, вколотив сверху после аккуратной передачи Байдена Джаксена. А в концовке четверти сольный проход завершил смачнейшим данком Игорь Смыгин — 68:47.

А какой данкище сотворил Александр Винник в середине заключительного периода! Продрался сквозь оборону гостей с висящими на нем (в буквальном смысле) защитниками, не заметил еще одного, который попросту исполнил роль статиста — и "с мясом" затолкал мяч в кольцо! Несколько минут разница в счете держалась у отметки в 20 очков. И все же потихоньку "Восток" смог ее сократить вдвое — 76:66 за две минуты до сирены. Но шансов спастись у "островитян" уже не было.