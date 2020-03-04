Пост замгендиректора РКЦ "Прогресс" по производству занял Владимир Пашистов

Владимир Пашистов, с 2003 по 2016 г. занимавший пост заместителя генерального директора Ракетно-космического центра "Прогресс", вернулся на эту должность. Об этом сообщили tass.ru на предприятии.
"Заместителем генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по производству назначен Пашистов Владимир Владимирович", — сказали в центре.
Занимавший этот пост ранее Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой в ноябре 2019 года.
Пашистов родился в 1946 г., в 1975 г. окончил Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева. На предприятии "Прогресс" работает с 1968 г., прошел все ступени профессионального роста от слесаря-сборщика до заместителя директора — начальника производства.