Пост замгендиректора РКЦ "Прогресс" по производству занял Владимир Пашистов

Владимир Пашистов, с 2003 по 2016 г. занимавший пост заместителя генерального директора Ракетно-космического центра "Прогресс", вернулся на эту должность. Об этом сообщили tass.ru на предприятии.

"Заместителем генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по производству назначен Пашистов Владимир Владимирович", — сказали в центре.

Занимавший этот пост ранее Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой в ноябре 2019 года.