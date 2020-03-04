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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Пост замгендиректора РКЦ "Прогресс" по производству занял Владимир Пашистов

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Владимир Пашистов, с 2003 по 2016 г. занимавший пост заместителя генерального директора Ракетно-космического центра "Прогресс", вернулся на эту должность. Об этом сообщили tass.ru на предприятии.

"Заместителем генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по производству назначен Пашистов Владимир Владимирович", — сказали в центре.

Занимавший этот пост ранее Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой в ноябре 2019 года.

Пашистов родился в 1946 г., в 1975 г. окончил Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева. На предприятии "Прогресс" работает с 1968 г., прошел все ступени профессионального роста от слесаря-сборщика до заместителя директора — начальника производства.

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