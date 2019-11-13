Погибшим в ДТП в Волжском районе оказался заместитель гендиректора РКЦ "Прогресс"

Погибшим в ДТП на трассе в Волжском районе, которое произошло утром 13 ноября, оказался заместитель генерального директора про производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, авария произошла на 30-м км трассы "Обводная г. Самары". По предварительным данным полицейских, примерно в 6:30 57-летний водитель автомобиля Skoda выезжал со второстепенной дороги со стороны с. Белозерки на трассу и не пропустил ехавший по ней грузовик Volvo с полуприцепом.

В результате столкновения погиб 57-летний пассажир легковушки, а ее водитель получил травмы и был госпитализирован.

"От машины почти ничего не осталось. Шансов спастись у пассажира практически не было", - рассказал изданию очевидец дорожной трагедии.

Вадима Небогу неоднократно поощряли за его работу. Так, среди наград у него - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством". Президент отмечал успехи специалиста в ракетостроительной отрасли. Помимо основной работы, Вадим преподавал и в Самарском университете. У него много научных работ.