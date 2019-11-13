В ДТП с грузовиком и легковушкой в Волжском районе погиб человек

В среду, 13 ноября, в Волжском районе на 30-м км трассы "Обводная г. Самары" в результате ДТП погиб человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 6:30 57-летний водитель автомобиля Skoda выезжал со второстепенной дороги со стороны с. Белозерки на трассу и не пропустил ехавший по ней грузовик Volvo с полуприцепом.

В результате столкновения погиб 57-летний пассажир легковушки, а ее водитель получил травмы и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.