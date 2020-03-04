Самарца с открытой формой туберкулеза заставили проходить лечение

Судебные приставы принудительно сопроводили на лечение жителя Промышленного района Самары, страдающего открытой формой туберкулеза, сообщает УФССП по Самарской области.

Гражданин противился госпитализации, подвергая своим поведением опасности жизнь и здоровье окружающих его людей. Промышленным районным судом было принято решение принудительно отправить мужчину в противотуберкулезный диспансер.

На основании полученного исполнительного документа в отделе судебных приставов Промышленного района Самары возбужденно соответствующее исполнительное производство. Судебными приставами совместно с представителями медицинского учреждения был совершен выход по месту жительства мужчины. В принудительном порядке он был препровожден должностными лицами в клинический противотуберкулезный диспансер, где ему предстоит пройти курс необходимого лечения.