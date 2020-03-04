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Общество

Самарца с открытой формой туберкулеза заставили проходить лечение

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы принудительно сопроводили на лечение жителя Промышленного района Самары, страдающего открытой формой туберкулеза, сообщает УФССП по Самарской области.

Гражданин противился госпитализации, подвергая своим поведением опасности жизнь и здоровье окружающих его людей. Промышленным районным судом было принято решение принудительно отправить мужчину в противотуберкулезный диспансер.

На основании полученного исполнительного документа в отделе судебных приставов Промышленного района Самары возбужденно соответствующее исполнительное производство. Судебными приставами совместно с представителями медицинского учреждения был совершен выход по месту жительства мужчины. В принудительном порядке он был препровожден должностными лицами в клинический противотуберкулезный диспансер, где ему предстоит пройти курс необходимого лечения.

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