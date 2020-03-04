В регионе стало больше заболевших гриппом и ОРВИ

В Самарской области по данным еженедельного наблюдения увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

С 24 февраля по 1 марта зарегистрировано 12118 заболевших, в том числе 4843 среди населения Самары. В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительное увеличение заболеваемости среди совокупного населения области на 0,96%, среди населения областного центра — на 10,22%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

По результатам лабораторного мониторинга, чаще всего за истекшую неделю жители региона заболевали вирусами гриппозной этиологии — в 67,01% случаев. Доля вирусов негриппозной этиологии составила 32,9%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составил вирус гриппа А (H1N1) — 2009 (58,4%) и вирусы гриппа В (29,2%). Среди вирусов негриппозной этиологии на парагрипп и аденовирус приходится по 50%.