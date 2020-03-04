Младшеклассников региона обеспечат бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2020 года

Все школьники Самарской области с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием к 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает министерство образования и науки региона.

"Мощности организаторов питания позволяют решить поставленную задачу на территории всей Самарской области", — заверили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что с 1 января 2020 г. бесплатным двухразовым питанием уже обеспечены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов.

Напомним, задачу обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием до 1 сентября 2023 г. поставил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.