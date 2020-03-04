У каждого жителя региона до конца года появится электронная медицинская карта

В среду, 4 марта, под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова прошло совещание по вопросам предоставления населению госуслуг минздравом Самарской области в электронном виде.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что регион активно включился в процесс цифровизации всех отраслей.

"Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи зависит от многих факторов: от обеспечения потребности в медицинском персонале, качества лечения, и, в немалой степени, развития электронных сервисов, которые люди могут получить в сфере здравоохранения. Необходимо организовать в электронном виде не только запись к врачу, но и получение направления на диспансеризацию, выдачу направлений на различные виды высокотехнологичных медицинских услуг, получение льготных рецептов в упрощенном режиме. В последнее время мы очень серьезно продвинулись во всех этих вопросах", — сказал Виктор Кудряшов.

В настоящее время существует возможность для записи к врачу в 100% поликлиник Самарской области через портал госуслуг, и многие граждане активно пользуются этим сервисом.

Для тех, кому сложно сделать это через сеть Интернет, месяц назад была внедрена запись к врачу по телефону через единые городские контакт-центры:

— в Самаре +7(846)3077777;

— в Тольятти +7(848)2988888;

— в Сызрани +7(846)4900000;

— в Новокуйбышевске +7(846)3593959.

Сейчас с операторами телефонной связи прорабатывается вопрос по созданию единого номера контакт-центра для всей Самарской области.

"До конца года будут внедрены такие сервисы, как электронная медицинская карта пациента: все данные обследований и приема врача будут доступны в электронной форме. Человек может зайти в свой личный кабинет и получить подробную информацию. Это будет также очень полезно и для врачей скорой помощи, и для врачей поликлиник — они смогут заранее посмотреть историю болезни пациента. Будет исключен вариант потери медицинской карты", — отметил председатель правительства.

Участники совещания рассмотрели возможности организации оказания в электронной форме целого ряда услуг, необходимых медицинскому бизнесу: лицензирование медицинской деятельности, лицензирование фармацевтической деятельности. Грядут изменения и в лицензировании оборота психотропных, наркотических лекарственных средств.

"Рецепт на специфические медицинские препараты будет выдаваться не в бумажном, а в электронном виде. Человек придет в аптеку с паспортом, и аптека, сверив данные с документом, выдаст необходимое лекарство. Этот и многие другие электронные сервисы мы планируем внедрить в ближайшее время. Все планы утверждены, обозначены контрольные точки. Уверен, что до конца этого года результат внедрения электронных сервисов в здравоохранении будет очень заметным, и граждане это оценят", — подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.