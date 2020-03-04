16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У каждого жителя региона до конца года появится электронная медицинская карта В регионе стало больше заболевших гриппом и ОРВИ Сотрудникам самарской скорой помощи сохранят трудовые договора и увеличат зарплату Региональный минздрав подтвердил факт заболевания четырех школьников туберкулезом В регионе отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Здравоохранение Общество

У каждого жителя региона до конца года появится электронная медицинская карта

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 8
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 марта, под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова прошло совещание по вопросам предоставления населению госуслуг минздравом Самарской области в электронном виде.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что регион активно включился в процесс цифровизации всех отраслей. 

"Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи зависит от многих факторов: от  обеспечения потребности в медицинском персонале,  качества лечения,  и, в немалой степени,  развития электронных сервисов, которые люди могут получить в сфере здравоохранения. Необходимо организовать в электронном виде не только запись к врачу, но и получение направления на диспансеризацию, выдачу направлений на различные виды высокотехнологичных медицинских услуг, получение льготных рецептов в упрощенном режиме. В последнее время мы очень серьезно продвинулись во всех этих вопросах", — сказал Виктор Кудряшов.

В настоящее время существует возможность для записи к врачу в 100% поликлиник Самарской области через портал госуслуг, и многие граждане активно пользуются этим  сервисом.

Для тех, кому сложно сделать это через сеть Интернет, месяц назад была внедрена запись к врачу по телефону через единые городские контакт-центры:
 —  в Самаре +7(846)3077777;
 —  в Тольятти +7(848)2988888;
 —  в Сызрани +7(846)4900000;
 —  в Новокуйбышевске +7(846)3593959.

Сейчас с операторами телефонной связи прорабатывается вопрос по созданию единого номера контакт-центра для всей Самарской области.

"До конца года будут внедрены такие сервисы, как электронная медицинская карта пациента: все данные обследований и приема врача будут доступны в электронной форме. Человек может зайти в свой личный кабинет и получить подробную информацию. Это будет также очень полезно и для врачей скорой помощи, и  для врачей поликлиник — они смогут заранее посмотреть историю болезни пациента. Будет исключен вариант потери медицинской карты", — отметил председатель правительства.

Участники совещания рассмотрели возможности организации оказания в электронной форме целого ряда услуг, необходимых медицинскому бизнесу: лицензирование медицинской деятельности, лицензирование фармацевтической деятельности. Грядут изменения и в  лицензировании  оборота психотропных, наркотических лекарственных средств.

"Рецепт на специфические медицинские препараты будет выдаваться не в бумажном, а в электронном виде. Человек придет в аптеку с паспортом, и аптека, сверив данные с документом, выдаст необходимое лекарство. Этот и многие другие электронные сервисы мы планируем внедрить в ближайшее время. Все планы утверждены, обозначены контрольные точки. Уверен, что до конца этого года результат внедрения электронных сервисов в здравоохранении будет очень заметным, и граждане это оценят", — подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5