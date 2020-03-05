Средняя доходность инвестиционных продуктов группы "Открытие" за 2019 год в 2-3 раза превысила ставки по вкладам

Доходность клиентов группы "Открытие" (банка "Открытие", "Открытие Брокер", УК "Открытие" и "Россгосстрах Жизнь") по инвестиционным продуктам в 2019 году в среднем в 2-3 раза превысила среднюю ставку топ-10 банков по вкладам.

Промежуточная доходность по стратегиям инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) "Росгосстрах Жизнь" составила до 16,07% в рублях и 13,62% в долларах США, по инвестиционным продуктам УК "Открытие" — до 35,30% в рублях и до 30,36% в долларах США. Лучшие торговые идеи "Открытие Брокер" принесли до 61,1% в рублях и 50,9% в долларах США.

Наиболее успешными стратегиями ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" в 2019 году стали "Киберспорт", "Глобальная безопасность" и "Акции Apple".

В 2019 году самый впечатляющий рост продемонстрировали акции Apple, рост базового актива составил 52,3%. Вложения в этот актив стали самыми выгодными для тех, кто выбрал инновационный продукт "Страйк" (ИСЖ с регулярными взносами), который компания "Росгосстрах Жизнь" запустила 14 сентября 2019 года. Промежуточная доходность этого актива "Страйка" для клиентов составила 11,51%, несмотря короткий период продаж в 2019 году — с сентября по декабрь*.

Промежуточная доходность классического ИСЖ со стратегией "Киберспорт" в 2019 году составила для клиентов 16,07%, хотя продукт стартовал только в июне 2019 года**.

Самым доходным активом ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь", в который можно было вложиться на протяжении всего 2019 года, стала "Глобальная безопасность" в долларах США. В этой стратегии клиенты смогли увидеть промежуточную доходность 13,62% в долларах США.

"Инвестиционные продукты стараются успеть за рыночными трендами, поэтому в 2020 году будет появляться еще больше стратегий, ориентированных на самые перспективные сектора глобальной экономики. Например, можно рассчитывать на рост популярности историй, связанных с экологией. Достаточно оценить рост влияния таких персон, как Грета Тунберг, чтобы понять, что это может стать одним из трендов ближайшего будущего", — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь".

В 2019 году продукты фабрики "Открытие Инвестиции", созданной на базе банка "Открытие", УК "Открытие" и "Открытие Брокер", продемонстрировали существенный рост.

В линейке продуктов УК "Открытие" положительную динамику показали как фонды акций, так и фонды облигаций.

Доходность фондов, инвестирующих в рублевые активы, составила от 11% до 35,30% годовых в рублях. Валютная доходность фондов, инвестирующих в долларовые активы, составила от 12,18% до 30,36% в долларах США.

Стоимость пая активно управляемого фонда "Открытие — Акции" за 2019 года выросла на 30,47%. Среди бумаг фонда, оказавших наибольшее воздействие на рост стоимости пая, акции Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Яндекса".

"Мы полагаем, что российские акции в обозримом будущем продолжат оставаться привлекательной инвестиционной возможностью. Внутрироссийский фон позитивен: продолжение смягчения политики ЦБ снижает ставку дисконтирования будущих денежных потоков, по которой оцениваются российские акции; крупнейшие бумаги на рынке планируют и дальше повышать дивиденды; также появились надежды на стимулирующие экономику меры со стороны нового правительства", — комментирует руководитель отдела управления акциями УК "Открытие" Виталий Исаков.

Консервативный фонд "Открытие — Облигации" по итогам года показал доходность +11%, что существенно превышает максимальные ставки российских банков по депозитам.Лидером по доходности среди валютных фондов УК "Открытие" стал фонд "Открытие — США", показавший +30,36% в долларах США. Большая часть средств владельцев паев фонда вкладываются в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100.

Активно управляемый фонд "Открытие — Глобальные инвестиции", прибавивший за год +25,84% в долларах США, смог показать столь высокий результат за счет инвестирования в бумаги таких эмитентов, как Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications.

Консервативный валютный фонд "Открытие — Еврооблигации" по итогам года показал доходность +12,18% в долларах США, что кратно превышает максимальные ставки по долларовым депозитам.

В 2019 году в отделениях банка "Открытие" помимо открытия брокерских счетов стало возможным подключение сервиса "Ваш финансовый аналитик", предоставляемого "Открытие Брокер". В рамках сервиса клиенты получают торговые идеи от аналитической команды "Открытие Research" и могут реализовать их на брокерском счете. В течение года клиентам было предложено 138 новых торговых идей, 89% из которых продемонстрировали прибыль. Результат лучше бенчмарка показали 79% идей.

Лучшей идеей по бумагам российского рынка стала покупка акций "Трансконтейнера", которая принесла клиентам "Открытие Брокер" за год и три месяца доход в размере 61,1%. Среди идей по зарубежным активам абсолютный лидер в долларах США (USD) — покупка акций инвестиционной компании Apollo Global Management с доходностью 50,9% менее чем за 8 месяцев.

"Ваш финансовый аналитик" — один из наиболее популярных сервисов "Открытие Брокер", он рассчитан на клиентов, которым не хватает опыта или времени для самостоятельного анализа рынка. Этот сервис идеально вписывается в продуктовую линейку банка, учитывая, что большая часть его клиентов не имеют опыта инвестирования. Абсолютное большинство наших торговых идей показали результаты лучше бенчмарков, т. е. опередили рыночные показатели", — комментирует Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами "Открытие Брокер".

"Мы наблюдаем стабильный рост спроса на инвестиционно-страховые продукты, а наши партнёры обеспечивают клиентов банка одними из лучших продуктовых предложений на рынке. На текущий момент более 10% от всех сбережений, которые розничные клиенты размещают в банке "Открытие", размещается в инвестиционно-страховые продукты наших партнёров", — отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие".

*Стратегия запущена 14.09.2019, коэффициент участия в первый год 22%

**Стратегия запущена 14.06.2019, коэффициент участия 105%