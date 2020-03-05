На участке ул. Ново-Садовой в Самаре 6 марта будут отключены светофоры

В пятницу, 6 марта, с 10:00 до 12:00 на участке от больницы Ерошевского до ул. Л. Шмидта не будут работать светофоры, сообщает АСАДО.
Причиной отключения называются ремонтно-восстановительные работы на подстанции по ул. Ново-Садовой.
В пятницу, 6 марта, с 10:00 до 12:00 на участке от больницы Ерошевского до ул. Л. Шмидта не будут работать светофоры, сообщает АСАДО.
Причиной отключения называются ремонтно-восстановительные работы на подстанции по ул. Ново-Садовой.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.