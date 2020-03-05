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Общество

На участке ул. Ново-Садовой в Самаре 6 марта будут отключены светофоры

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 марта, с 10:00 до 12:00 на участке от больницы Ерошевского до ул. Л. Шмидта не будут работать светофоры, сообщает АСАДО.

Причиной отключения называются ремонтно-восстановительные работы на подстанции по ул. Ново-Садовой.

 

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