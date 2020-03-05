В регионе обсудили меры по обеспечению кадрами учреждений здравоохранения

В четверг, 5 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, посвященное обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что на территории региона реализуется комплекс мер, направленных на преодоление дефицита кадров в отрасли.

"В медицинских учреждениях первичного звена средний уровень совместительства составляет 1,2 ставки на одного специалиста, но на некоторых территориях этот показатель существенно выше. Понятно, что от уровня обеспеченности медицинским персоналом зависит и качество оказания медицинских услуг — если у врача нет значительных перегрузок, удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи растет", — подчеркнул председатель правительства.

С 2019 года в Самарской области реализуется региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами", который предусматривает организацию целевого обучения медицинских работников, внедрение системы наставничества в медицинских организациях, единовременные выплаты медицинским работникам по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованным медицинским специальностям, стимулирование активности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для медицинских работников, в том числе по обеспечению их жильем, приобретение жилья для медицинских работников территорий, испытывающих кадровый дефицит, и другие.

В 2019 году выплаты, положенные специалистам, приступившим к работе по наиболее дефицитным специальностям, получили 198 человек. В 2020 году запланированы средства для 300. В текущем году существенно увеличены единовременные выплаты специалистам, трудоустроившимся по программам "Земский доктор" — с одного до полутора миллиона рублей — и "Земский фельдшер" — с 500 до 750 тысяч рублей.

"Эта работа уже приносит результаты, и в прошлом году мы получили достаточно большой приток новых специалистов в отрасль здравоохранения. В минувшем году в отрасли было закрыто более 200 вакансий. Значительные средства регион направляет на приобретение жилья для работников медицинской сферы. В соответствии с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова финансирование этого направления будет продолжено.

В частности, в Тольятти в этом году несколько десятков новых квартир планируется передать работникам здравоохранения. Аналогичные меры стимулирования медработников будут приняты и в других муниципальных образованиях, где потребность в кадрах особенно велика.

С начала текущего года врачи, работающие в первичном звене государственных медицинских учреждений, имеют право на первоочередное зачисление детей в детский сад. Все это говорит о том, что государство и впредь готово разрабатывать и внедрять дополнительные меры по поддержке медработников", — отметил Виктор Кудряшов.

Планируется финансовые стимулы дополнить нематериальными: обсуждается вопрос о системе мер по повышению престижа медицинских профессий.

Кроме того, в ближайшее время планируется значительно увеличить число специалистов, проходящих подготовку в учебных заведениях медицинского профиля по целевым договорам, предполагающим гарантированную работу выпускника в том или ином муниципальном образовании по окончании обучения. По мере подготовки специалистов ожидается значительный приток медработников в учреждения здравоохранения региона. В настоящее время целевые наборы корректируются с целью определения наиболее востребованных специальностей и увеличения набора студентов на эти направления.

В рамках национального проекта "Здоровье" в регионе в 2020 году на базе Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной планируется открытие регионального аккредитационно-симуляционного центра для организации процедуры аккредитации практикующих специалистов отрасли здравоохранения со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Центр будет не только площадкой для организации самой процедуры аккредитации, но и высокотехнологичной тренинговой базой по отработке практических навыков, необходимых для успешного прохождения аккредитации.

Важность открытия центра продиктована также тем, что с 2020 года в РФ вводится процедура первичной специализированной аккредитации по 35 специальностям. Одновременно с этим, начиная с 2021 года, средний медицинский персонал каждые пять лет будет проходить периодическую аккредитацию, включающую в себя, в том числе, компьютерное тестирование и формирование личного портфолио на специальном Интернет-ресурсе.

Создание центра обеспечит условия для оперативного внедрения новых медицинских технологий в образовательный процесс и позволит существенно повысить уровень подготовки среднего медицинского персонала.

"Большое значение для привлечения профессионалов в отрасль имеет также создание достойных условий труда. Так, в ближайшее планируется значительное обновление транспортного парка медиков — участковых врачей, педиатров, службы неотложной помощи. В рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" предусмотрено выделение значительных средств на капитальный ремонт учреждений здравоохранения", — отметил в завершение совещания Виктор Кудряшов.

