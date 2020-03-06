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Образование Общество

Самарский университет предлагает поучаствовать в "Универсуме" и выиграть путевку в "Артек"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева предлагает школьникам-гуманитариям со всей страны попробовать свои силы во Всероссийском конкурсе юных исследователей "Универсум". Финалистов ждет поездка в международный детский центр "Артек". Принять участие в конкурсе может каждый ученик 9-10 классов, интересующийся гуманитарными науками.

Фото: Фото предоставлено автором

Первый этап конкурса стартовал 1 февраля: на официальном сайте "Универсума" до 31 марта 2020 года проводится заочное тестирование по русскому языку и литературе. Тем, кто пройдет во второй этап, предстоит выполнение исследовательской работы. После оглашения результатов 10 июня станут известны 50 финалистов конкурса "Универсум".

Главный приз — путевка на тематическую смену в МДЦ "Артек", где продолжится совместная работа преподавателей Самарского университета и финалистов конкурса по созданию проектов.

Тема конкурса в этом году — "Обновление". Именно этому феномену будут посвящены исследовательские работы конкурсантов, мастер-классы и проекты в программе очных этапов конкурса.

Кроме того, при поступлении в Самарский университет финалисты "Универсума" получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения, что повысит их шансы в конкурсе на бюджетные места.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса https://universum.ssau.ru или в группе "Вконтакте" https://vk.com/universum_ssau.

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